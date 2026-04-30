◆ファーム・リーグ楽天１０―４巨人（３０日・利府）巨人は４―１０で楽天に敗れ２連敗。１７勝１４敗で貯金は３となった。先発は山田龍聖投手。４月は３日のファームリーグ・ソフトバンク戦（ジャイアンツタウンスタジアム）から３戦計２０イニング連続無失点と絶好調だったが、この日は３本塁打を浴びるなど４回７失点で２敗目（２勝）を喫した。２番手の育成・板東湧梧投手が１回無失点、３番手のドラ３・山城京平投手が