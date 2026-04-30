フリーアナウンサーで気象予報士の根本美緒（47）が30日、自身のインスタグラムを更新し、博士論文が完成したことを報告した。東大大学院博士課程に在学中の根本はこれまで論文執筆に奮闘する様子を明かしてきたが、「なんとか、完成した。。。あぁ1時だまた…10時を目標にしてたんだけどw」と30日未明に投稿。「明日大学行くのでなんとか今日までに目処をと思ってたのでよかったけど、こっからまた直しだからなーそんなに直