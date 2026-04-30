女優・橋本環奈のマネジャーが運用するインスタグラムが３０日に更新された。橋本が出演するバーモントカレーのＣＭのオフショットが公開され、ファンの注目を浴びている。「ＧＷ楽しんでますかー？実際のところ皆さん何連休なんでしょうバーモントカレー食べてますかー？カレーって笑顔になりますよねオフショットをどうぞ」とつづり、黄色の衣装に赤色のリボンで後ろ髪を結び、バーモントカレーのパッケージを持った姿の