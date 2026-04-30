5月3日に京都競馬場で開催されるG1「173回天皇賞・春」の枠順が30日、確定した。大阪杯からG1連勝を狙うクロワデュノール（牡4＝斎藤崇）は4枠7番、前走阪神大賞典の勝ち馬で武豊騎乗のアドマイヤテラ（牡5＝友道）は2枠3番にそれぞれ決まった。京都府南部の天気予報は金曜（5月1日）にかけて雨。土曜はいったん天気が回復するものの、レース当日の日曜には傘マークが出ている。天皇賞・春は道悪での開催が少なく、重馬場なら9