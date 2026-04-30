「妊娠・出産で事実上、不戦敗となってしまう」。女流棋士についてそんな規定が定められていた問題。日本将棋連盟が設置した検討委員会はきょう、「柔軟に対応すべき」とする最終報告書をまとめました。きのう行われた将棋のタイトル「女王」をかけて戦う「マイナビ女子オープン五番勝負第三局」。真剣な面持ちで将棋盤に向かうのは、女流棋士の福間香奈さん（34）。8つあるタイトルのうち5つを保持しているトップ女流棋士です。司