競馬界で、かつて話題をさらった高額馬の死んだニュースに、ＳＮＳ上で哀悼の声が続出している。０４年セレクトセールで、当時歴代最高額の４億９０００万円で落札されたザサンデーフサイチが、４月２９日に天国へ旅立った。３０日、けい養していたＴＣＣが公式ホームページなどで発表。２２歳だった。ザサンデーフサイチは９６年菊花賞馬ダンスインザダークの産駒。母はＧ１・２勝馬エアグルーヴという良血で、０６年１０月