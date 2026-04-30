30日、お笑いコンビ『次長課長』の河本準一さんが自身のＸを更新。2021年に死去した、占い師の故細木数子さんとの思い出を綴りました。 【写真を見る】【 次長課長・河本準一 】細木数子さんから改名提案「明日からピンクandグリーンです」当時を回顧し…「改名はしませんでした」「懐かしい思い出」河本準一さんは、細木数子さんと共演した経験を明かし「細木先生から言われた言葉は、改名してあげます。」「あなた