女優の小沢真珠が、鮮やかな手作り弁当を披露した。１１歳と９歳の娘がいる小沢が３０日までに自身のインスタグラムを更新。「おはようございます！４月ももう終わってしまいますね。。昨日久しぶりにキャラ弁作りました『慌てん坊うさぎそぼろ弁当』春の食材を取り入れた春弁当です」と記し、色鮮やかな弁当の写真をアップ。「（ウサギの絵文字）のしっぽと足ははんぺんも試しましたが、かまぼこの方が作りやすかったで