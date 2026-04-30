厚生労働省＝東京・霞が関厚生労働省の専門部会は30日、感染症に効果のある抗体成分を体内に投与する「抗体製剤」を、ワクチンと同様に予防接種で使えるよう求める提言を取りまとめた。厚労省は予防接種法改正案の早期国会提出を目指す。風邪症状や肺炎をもたらすRSウイルス感染症の抗体製剤を念頭に、法改正実現後、新生児らへの定期接種化に向けた議論を始める方針。抗体製剤は、ウイルスなどの病原体に対する人工的な抗体を