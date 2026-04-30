タレントの神田うのが、4社に断られたというセミグランドピアノの搬入動画を公開し、話題を呼んでいる。【映像】夫の顔出しショットやセミグランドピアノ搬入の様子（動画あり）2007年10月、不動産・レジャー・アミューズメント事業を展開する企業の代表取締役社長・西村拓郎と結婚した神田。14歳の長女を育てており、バイオリンやピアノなどさまざまな習い事をしているという。Instagramではプライベートについて発信してお