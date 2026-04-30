経済学者で慶大大学院教授の岸博幸氏（63）が29日放送のABCテレビ「これ余談なんですけど…」（水曜後11・10）に出演。希代の政治家について語った。元経産省官僚で数々の政治家に仕えてきた岸氏。この日は小泉純一郎氏の「将軍」のような豪腕ぶりを語った後、「別の意味で凄かったのは、安倍晋三さん」と力を込めた。「安倍さんが凄かったのは、本当に小泉さんと正反対の意味で器が大きくて、ほんとにいい意味の“人たらし