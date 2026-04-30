大相撲の幕内・藤青雲（藤島）が３０日、東京・千代田区にある母校・明治大学を表敬訪問した。新入幕だった春場所で１０勝を挙げ、敢闘賞を獲得したことを、同大の上野正雄学長らに報告。新入幕が決まった春場所前に訪問することも可能だったが、結果を残してからという思いで春場所後の報告に。「しっかり結果を残して、あいさつに来れたので良かった。うれしい」と話した。訪問前には学生時代に通っていたキャンパス前を通り