木村拓哉と工藤静香の次女でモデルのＫｏｋｉ，（２３）がモロッコに渡り、ルイ・ヴィトン関連の仕事をしていることをＳＮＳで報告した。４月２７日付で、バッグ、デニムのジャケット、ベージュのカーゴパンツ、ブレスレットなどのアクセサリーも含め、全身ヴィトンで飛行機に乗り込む姿を報告していたＫｏｋｉ，。その後、行き先はモロッコだったことを明かし、２９日付では、濃紺のタイルの柄がエキゾチックで美しい建物で