関節技の鬼藤原喜明のプロレス人生（17）（連載16：「旅館破壊事件」の記憶殴り合った前田日明と武藤敬司の翌朝のやりとりを明かす＞＞）プロレスラー藤原喜明はサラリーマンを経て、23歳で旗揚げ間もない新日本プロレスに入門。アントニオ猪木、カール・ゴッチの薫陶（くんとう）を受け、道場で関節技の技術を磨き、新日本プロレス最強伝説の礎を築いた。そんな藤原が激動の人生を振り返る連載の第17回は、前田日明の「顔