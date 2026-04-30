順調に大学デビューを飾った國學院大・五十嵐新太 photo by Satoshi Wada後編：2026年度箱根駅伝シード校＋13分台ルーキーズ最新報告（全３回）駅伝、長距離の大学ルーキーに焦点を当てる今企画の最終回。後編では、前回箱根２位の國學院大、３位の順天堂大をはじめ、帝京大、城西大、日本大、またシード校以外では5000m13分台ランナーが入学したチーム、充実の補強を見せた神奈川大を紹介する。前編〉〉〉「早稲田大ルーキーズが