創価大は5000m13分台ランナーが６名入学し力を見せている（写真は田村幸太） photo by Satoshi Wada中編：2026年度箱根駅伝シード校＋13分台ルーキーズ最新報告（全３回）箱根駅伝をはじめ、学生長距離界を賑わせるであろう大学１年生ランナーたち。前編では戦力充実の早稲田大に焦点を当てたが、中編では創価大、中央大、駒澤大、青山学院大を紹介する。前編〉〉〉「早稲田大ルーキーズが熱い！即戦力トリオに加え、一般入試組