アメリカとイランとの戦争で高止まりしている原油価格は、世界経済に大きな影響を与えている。石油備蓄の少ないインドではさらなる深刻な状況にある。「軽自動車を作った男」鈴木修元スズキ会長の遺志をついで、同社はインドでクルマ用の新しいエネルギーの投入を始めた。スズキを長年取材しているジャーナリストの永井隆さんがインド現地を取材した――。筆者撮影インドの街中を歩く牛 - 筆者撮影■ホルムズ海峡閉鎖はインドでも