エムエスアイコンピュータージャパンは4月30日、ゲーミングモニターの新製品として「MPG 322UR QD-OLED X24」の日本国内向け取り扱いを発表した。価格は241,800円前後。MSI、5層タンデムOLEDパネルを採用する4K/240Hz「MPG 322UR QD-OLED X24」5層タンデムOLEDのQD-OLEDパネルを採用したことで、従来製品よりも最大30％輝度を高めたというゲーミングモニター製品。搭載されているのはSamsungが開発した最新パネルで、MSIでは「ダー