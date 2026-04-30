【モデルプレス＝2026/04/30】女優の川口葵が30日、自身のInstagramを更新。夫・武尊の引退戦勝利を祝い、2ショットと現役生活への労いの言葉を綴った。【写真】27歳女優、引退戦勝利した夫との2ショット◆川口葵が夫・武尊の引退戦勝利を祝福29日、有明アリーナにて格闘技イベント「ONE SAMURAI1」が行われ、武尊がONE フライ級キックボクシング暫定王決定戦に出場。ロッタン・ジットムアクノンと対戦し、勝利。有終の美を収めた