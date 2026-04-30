【モデルプレス＝2026/04/30】人気恋愛リアリティ番組『バチェロレッテ・ジャパン』シーズン4（5月1日20時〜Prime Video独占配信）で4代目バチェロレッテを務める平松里菜が4月30日、都内にて開催された配信直前スペシャルトークイベントに出席。トリリンガルでインフルエンサーとして活躍中の平松は、この日が初の公の場となり、本作に出演した経緯を明かした。【写真】指原莉乃が裏アカフォローしている美女◆平松里菜、本気の恋