【モデルプレス＝2026/04/30】俳優で歌手の中島健人が2026年4月30日、都内にて行われた「MUSIC AWARDS JAPAN」ノミネート作品発表会に出席。2025年に行われた音楽授賞式「MUSIC AWARDS JAPAN 2025」Grand Ceremonyをきっかけに親交が深まった歌手を明かした。【写真】中島健人「仲良くなった」連絡とりあうイケメン歌手◆中島健人、藤井 風との親交語るノミネート作品発表会では、6月13日に開催される「MUSIC AWARDS JAPAN」授賞式