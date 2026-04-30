【信濃雅夢の白浜Ver.】 2027年4月 発売予定 価格：29,480円 アルターは、フィギュア「信濃雅夢の白浜Ver.」を2027年4月に発売する。価格は29,480円。 『アズールレーン』より、“信濃”が「雅夢の白浜」の水着姿で1/6スケールフィギュア化。少し困ったように眉を下げた表情が可愛らしい仕上がり。肉感豊かなプロポーションもしっかり再現さ