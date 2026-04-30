ダンスボーカルユニット・w-inds.の千葉涼平（41）が、30日までに自身のXを更新。w-inds.公式Xが公開した写真に反応し、ファンから反響が寄せられてる。【写真】「なつかしい!!二人ともかわいー」w-inds.千葉涼平＆橘慶太、約23年前の“美少年ショット”千葉は「TBS『CDTV』さんの収録ですかね？」と、幼い頃の自身と橘慶太（40）が写ったオフショットにコメント。公式Xの投稿には「2003.05.05」と撮影された日が記されており