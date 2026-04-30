大阪のゴールデンウィーク恒例の大型フードフェス『スマレジ presents はらぺこサーカス』が、5月1日〜5日に鶴見区の花博記念公園鶴見緑地で開催される。【画像多数】『スマレジ presents はらぺこサーカス』出店グルメ＆ステージのタイテなど同フェスは今年で5回目となり、関西人が本当においしいと認める飲食店が、過去最大の60店舗が集結。MBSテレビ『よんチャンTV』の限定メニューや、体験コンテンツ、ステージイベントな