元大阪府知事で大阪市長も務めた弁護士の橋下徹氏（56）が、29日放送のMBSテレビ「ゼニガメ」（水曜後8・00）にゲスト出演。自身の“財政状況”をぶっちゃけた。「ナインティナイン」矢部浩之から「最近何にお金を使ってますか？」と聞かれ、7人の子供を持つ橋下氏は「お金？ほぼほぼ教育費」と告白。「この4月に2人が同時に大学に進学したんです」と明かすと、スタジオでは「えーっ！」と驚きの声が。橋下氏は「1人が浪人し