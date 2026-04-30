日本ハムは３０日、西川遥輝外野手（３４）の登録を抹消した。５年ぶりに日本ハム復帰を果たした西川は、ここまで１８試合に出場。２日のロッテ戦では今季初先発で適時打を放つなど勝利に貢献し、お立ち台にも上がったが、打率・１８６、１本塁打、４打点と打撃に苦しんでいたほか、守備でも３失策と精彩を欠いていた。