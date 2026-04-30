多くの地域で避難指示が解除されてから一夜、住民からは安堵（あんど）の声が聞かれました。4月22日に岩手・大槌町で発生した山林火災で、29日に町は吉里吉里地区周辺の約3000人に対する避難指示を解除しました。大槌町民からは「日常生活に戻れるなというホッとした安堵感がいっぱいだね」という声が聞かれました。一方で、山あいの一部地区では倒木や落石の恐れがあるとして、引き続き17世帯24人に避難指示が出されたままです。