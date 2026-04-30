キャッチボールするソフトバンク・上沢＝みずほペイペイドームソフトバンクの上沢が30日、出場選手登録日数が9年に達して海外フリーエージェント（FA）権の資格取得条件を満たした。みずほペイペイドームで取材に応じ「長くやってきた証しなので、すごくうれしい。取って何か変わるわけではないが、一試合一試合悔いのない投球ができたらいい」と話した。今季は4年契約の2年目。千葉・専大松戸高から2012年に日本ハム入団。ポ