女優の石田ひかり（53）が30日、自身のインスタグラムを更新。仲良しの同じ歳の人気女優とのロケ参加ショットを公開した。「NHK BS 4月30日 21時15分から仲良しの常盤貴子ちゃんと鉄道旅」とつづり、ロケのオフショットを投稿。「一度乗ってみたかった水戸岡鋭治先生デザインの豪華観光列車『36ぷらす3』、特急ソニック、レストラン電車『ザ・レール・キッチン・チクゴ』を乗り継いで、一泊二日の旅をして来ました」と報告し