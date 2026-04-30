韓国映画「レイトオータム」「ワンダーランド」などを手がけたキム・テヨン監督の妻で中国出身女優のタン・ウェイ（４６）が２９日、１０年ぶりに２人目を妊娠したことを自身のインスタグラムで発表した。２人はキム監督が２０１１年に手がけた「レイトオータム」で監督と女優として出会い、２０１４年に結婚、１６年に娘が誕生した。タン・ウェイは中国語で「はい、本当に予想外でした。もちろんとてもうれしいです」「わが家