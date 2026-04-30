3人組ロックバンド「Mrs. GREEN APPLE」のキーボード・藤澤涼架（32）が28日、Instagramを更新。雰囲気が一変した最新ショットを公開し、さまざまな声が寄せられている。【映像】藤澤涼架の“雰囲気一変”最新ショット（複数カット）藤澤はこれまでInstagramで、TBS系日曜劇場「リブート」に出演した際のオフショットや「#こどもの日」とハッシュタグをつけた幼少期ショットなど、日常について発信してきた。雰囲気一変の最新