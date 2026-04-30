東京・福生市で29日、男がハンマーで少年らを殴りつけ逃走している事件で、警視庁は44歳の男を全国に公開手配しました。現場から、フジテレビ社会部・八重澤亜有美記者が中継でお伝えします。辺りは比較的閑静な住宅街で、日中の時間帯は人通りはあまり多くありません。そろそろ下校の時間となる中、大人と一緒にランドセルを背負った小学生が歩いている様子があります。公開指名手配された高林輝行容疑者（44）は29日朝、福生市加