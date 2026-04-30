佐渡では５月１日夕方から２日にかけて、下越では１日夜遅くから２日にかけて強風に注意・警戒してください。また、新潟県では、５月１日昼過ぎから２日にかけて落雷や竜巻などの激しい突風、降ひょう、急な強い雨に注意が必要です。新潟地方気象台によりますと、前線を伴った低気圧が九州の南を東北東へ進んでいます。この低気圧は、５月１日は本州太平洋側の沿岸付近を通って三陸沖に進み、別の低気圧が日本海に発生して東北東に