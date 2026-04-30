「労働節（メーデー、5月1日）」連休が近づく中、鉄道当局が打ち出している高速鉄道のペット輸送サービス「愛寵行」の申し込み件数が大幅に増加している。新華網が伝えた。中鉄快運の各営業部はサービスのプロセスを最適化し続けており、アップグレード版「スマートキャビン」輸送ボックスを導入、「隔離輸送、人間とペットの分離」というサービススタンダードを厳格に実施している。また、「飼い主と一緒の旅」と「ペット単独の旅