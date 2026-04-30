人型ロボット業界のリーディングカンパニー・宇樹科技（ユニツリー・ロボティクス）は4月29日、中国国内初の直営1号店を北京市の繁華街・王府井にある銀泰in88ショッピングモール 1階にオープンしました。消費者は人型ロボットによるテクノロジーの魅力を間近で体験できます。これまで、宇樹科技が中国国内で展開している店舗は計3店舗あり、新たにオープンした北京王府井の直営店のほか、残り2店舗はそれぞれ異なる提携形式による