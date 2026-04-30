モデルの水原希子さんは4月29日、自身のInstagramを更新。京都で過ごす様子を披露しました。【写真】水原希子、京都満喫プライベートショット「満喫してますな〜」水原さんは「Kyoto」とつづり、18枚の写真と2本の動画を投稿。6枚目は鏡越しの自撮りショットで、頭に花が生えているように見えるヘアピンをつけ、笑顔を見せる姿です。そのほか、京都の町並みや食事、音楽イベントの様子なども公開。複数人で大きな木に手を当てるシ