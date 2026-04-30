豊永利行が、ビルボードライブ大阪とビルボードライブ横浜で『豊永利行 Billboard Live -Diamond 2ct-』を11月に開催する。 （関連：SCREEN mode、『夢色キャスト』が繋いだライブ豊永利行も登場の下北沢GARDENを振り返る） 昨年好評だったビルボードライブ公演に続き、今年は3日間にわたって同公演を開催。ここでしか味わえない特別なステージを展開するという。 なお、同公演のチケットは5月