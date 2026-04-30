被爆建物の旧広島逓信病院の外来棟がリニューアルされ、平和資料館として生まれ変わりました。 １９３５年に建てられた旧広島逓信病院の外来棟は、爆心地から約１．３ｋｍに位置する被爆建物です。 資料館として改装された館内には、院内で被爆者を治療している写真や臨床記録、カルテなど初めて一般公開される資料を含む約６０点が展示されます。 また当時の写真などを元に復元された手術室には、被爆当時のタイルが