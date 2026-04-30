佐世保市は、市の公用車1台について任意保険に加入していなかったと発表しました。 人身事故を起こしたことで未加入が発覚したということです。 任意保険に加入していなかったのは、佐世保市の環境部で公用車として使用している軽トラック1台です。 市によりますと、4月14日、40代の男性職員が運転する軽トラックが、市内の住宅街にある交差点で20代の女性が運転する軽乗用車と接触。 女性が全治2週間のケガをする人身事故