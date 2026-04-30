一般社団法人カルチャーアンドエンタテインメント産業振興会（CEIPA）による国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』のノミネート作品発表会が4月30日、都内で開催され、『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』のアンバサダーを務める中島健人が畑芽育とともに登壇した。【写真】圧倒的透明感！ノースリドレスから二の腕あらわな畑芽育昨年、京都で初開催された『MUSIC AWARDS JAPAN 2025』に参加した中島は、「日本中の音