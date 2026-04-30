Mrs. GREEN APPLEの大森元貴（Vo／Gt）が30日、自身のインスタグラムを更新。新曲で、NHK連続テレビ小説『風、薫る』主題歌の「風と町」のMusic Videoでのオフショットを公開した。【写真】「風の妖精にしか見えない」ファンから絶賛の嵐、大森元貴が公開したミセス新曲MVオフショット大森は、風をイメージさせる絵文字とともに、妖艶な光沢感のあるホワイトの衣装をまとったショットや、風になびく髪が印象的な姿、若井滉斗（