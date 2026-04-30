ALPHA DRIVE ONE（アルファドライブワン、ALD1）が、韓国の広告業界から注目されている。1月にミニアルバム「EUPHORIA」でデビューしたボーイズグループだ。昨年、韓国の音楽専門チャンネルMnetのサバイバルオーディション番組で結成された。デビュー前から話題となり、美容ブランドのアンバサダーに抜てきされるなど、デビュー以降もファッション業界など複数分野から、次々とオファーを受けているという。韓国メディアのニュース