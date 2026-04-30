NPB(日本野球機構)は30日の公示を発表。ヤクルトは2選手を入れ替えました。登録抹消となった長岡秀樹選手は、今季26試合で打率.264、5打点を記録。1番打者として、また遊撃手で内野の要としてチームをけん引。前日は欠場となっており、池山隆寛監督が「疲労がたまってきていたので、先の方を考えると無理はさせられない」と説明していました。昇格となったのは、北村恵吾選手です。北村選手は13日に登録抹消されて以来の再昇格。ま