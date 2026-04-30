タレントの矢沢心３０日までにＳＮＳを更新。夫で元格闘家の魔裟斗と大物タレントとの３ショットが話題になっている。自身のインスタグラムに「ＲＩＫＡＣＯさんのＫＡＮＲＥＫＩお祝いへ夫と行ってきました」と報告し、タレントのＲＩＫＡＣＯと夫婦の３ショットを披露した。続けて「自分らしく生きるＲＩＫＡＣＯさんの周りには笑顔の人たちで溢れていました」と記し、「変わらず綺麗でかっこいいわぁいつもいつでも優しい