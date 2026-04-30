◆第３８回かしわ記念・Ｊｐｎ１（５月５日、船橋競馬場・ダート１６００メートル）追い切り＝４月３０日、美浦トレセン２５年の羽田盃、東京ダービーの覇者で、前走のフェブラリーＳ７着から巻き返しを狙うナチュラルライズ（牡４歳、美浦・伊藤圭三厩舎、父キズナ）が、横山武史騎手を背にしてＷコースで追い切った。前に馬を置く形から、５ハロン６４秒７―１１秒６でゴール前で仕掛けてフィニッシュした。鞍上は「１年前の