◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト―阪神（３０日・神宮）ヤクルトは３０日、長岡秀樹内野手の出場選手登録を抹消した。長岡は今季、１番打者として好調のチームをけん引。ここまで２６試合に出場し、打率２割６分４厘、５打点、出塁率３割１分、ＯＰＳ６割４分の成績を残していたが、２９日の阪神戦（神宮）を欠場。池山監督は試合後「疲労がたまってきているので、そういうことを考えると無理はさせられないと思って控えにした