巨人で監督も務めたＯＢの堀内恒夫氏（７８）が３０日、自身のブログに新規投稿。前日２９日に東京ドームで行われ、巨人が広島に４―２で勝利した一戦について持論をつづった。試合は巨人先発のドラフト１位ルーキー・竹丸和幸投手（２４）が６回６安打２失点でリーグトップタイの４勝目。一方、広島先発の森下暢仁投手（２８）は４回まで６７球、６安打４失点で今季３敗目（２勝）を喫した。両先発の明暗が分かれた格好で、堀