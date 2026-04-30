タレントの鈴木奈々が３０日までにＳＮＳを更新。父との２ショットが話題になっている。自身のインスタグラムに「最近６０歳になったお父さんと」と書き出すと、２ショットを披露した。続けて「お父さん６０歳おめでとう」と祝福すると、「今まで家族のためにたくさん頑張ってくれてありがとうめちゃめちゃ感謝してます」と感謝の言葉をつづり、「これからは体に気をつけて無理しすぎず、好きなことも楽しんでねこれからも