米メディア「ファンサイデッド」は２９日（日本時間３０日）、「村上宗隆はメジャーリーグ１年目で大谷翔平の記録を塗り替える可能性がある」との記事を配信した。記事は村上の２９日時点での１２本塁打を振り返ると「驚くべきは、バレル率２２％、ハードヒット率６２％という数字だ。村上の長打１２本はすべて本塁打である。ＭＬＢの投手陣がこの選手の攻略法を見つけ出すには、早急に行動する必要があるだろう」と対戦相手は