ラグビー・リーグワン１部の神戸は３０日、神戸市内で練習を公開した。リーグ戦は残り２試合で首位・埼玉を勝ち点１差で追う２位。すでに上位６チームによるプレーオフ（ＰＯ）進出は決めているが、次節の三重戦（５月２日、花園）に勝てば他チームの結果次第で首位浮上や、２位以内が決まる可能性もある。この日、発表された三重戦のメンバー２３人に、今季ここまで主にＳＯとして全試合に出場していた日本代表・李承信共同主